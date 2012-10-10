К концу года дефицит госбюджета может достигнуть 70 млрд грн – Царьков

{1-} Уже к концу 2012 года дефицит госбюджета может достигнуть критической отметки в 70 миллиардов гривен.

Об этом в комментарии ГолосUA заявил народный депутат от фракции КПУ Евгений Царьков.

По его словам, в сложившейся ситуации у правительства останется лишь два варианта решения проблемы: либо выпускать еврооблигации (под заоблачный процент и на очень короткий срок), либо требовать от НБУ перечисления авансовых платежей.

«А НБУ тогда спросит с банков, которые взяли стабилизационный кредит. Финансовая система просто рухнет. Миллионы людей останутся без своих сбережений. И Украина находится в одном шаге от этого», - объяснил Е. Царьков.

Он также добавил, что в обоих случаях, экономика сильно пошатнется.

Остановить деструктивные процессы, по мнению коммуниста, можно только национализировав крупные и стратегически важные монополии и предприятия, возобновив налоговые поступления в госбюджет, выводя бизнес и налоги из тени.

«Коммунисты неоднократно требовали этих действий от власти, но она игнорирует здравый смысл и продолжает раздавать стратегические предприятия, коммунальные монополии, а также недра крупному бизнесу. Тем самым своими руками уменьшая налоговые поступления и, фактически, затягивая петлю на шее финансовой системы и экономики страны», - подытожил Е. Царьков.