Суд освободил одну из Pussy Riot

{1-} Московский городской суд изменил приговор одной участниц панк-группы Pussy Riot.

Екатерине Самуцевич двухлетний срок заменен на условный, она освобождена в зале суда, передает «Интерфакс».

Приговор двум другим участницам панк-группы – Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой – признан законным: 2 года колонии.

Выступая в суде, Самуцевич заявила, что не считает преступлением панк-молебен в храме Христа Спасителя.

«Я не считаю, что я совершила преступление. В этом наша позиция сходится у всех троих. Вину в хулиганстве я не признаю», - заявила Самуцевич.

По ее словам, придя в храм Христа Спасителя для проведения акции, не собиралась оскорблять чувства верующих и приносит свои извинения тем, кого девушки невольно оскорбили.

«21 февраля 2012 года, придя в храм, я действительно намеревалась провести акцию, оскорблять верующих я не собиралась. Я с уважением отношусь к любой религии и ко всем верующим. Если мы невольно могли были задеть кого-либо из верующих своими действиями, мы приносим свои извинения», - подчеркнула она в суде.

При этом Самуцевич подчеркнула, что идея акции была политической, а не религиозной, и объяснила, почему на предыдущем заседании отказалась от адвокатов.

«В ситуации, когда каждый из троих адвокатов защищает каждую из троих обвиняемых, я не могла рассчитывать на их внимание к себе», - отметила она.

Напомним, как сообщал «Главред», Хамовническим районным судом Марина Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии.

Фото: EPA / UPG

Новости по теме:

В суде Pussy Riot перевели название группы и попросили прощения у верующих

В день юбилея Путин вспомнил Pussy Riot: суд залепил им двушечку, я ни при чем

Pussy Riot в СИЗО читают Forbes и ждут адвокатов: опубликовано видео

РПЦ советует участницам Pussy Riot покаяться