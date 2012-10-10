Третьяков: cуд доказал, что Парцхаладзе - настоящий кандидат от власти

{1-} 10 октября в информагентстве «Украинские новости» состоялась пресс-конференция оппозиционного депутата Александра Третьякова на тему «Маски сорваны. Суд подтвердил, что Лев Парцхаладзе - настоящий кандидат от власти по 218-му округу столицы».

На пресс-конференции политик проинформировал, что 6 октября суд отказал Льву Парцхаладзе в судебном рассмотрении иска против Третьякова и коллектива издания «Аргументы и факты в Украине».

«Парцхаладзе обвинил меня в клевете за то, что я, ссылаясь на многочисленные сообщения СМИ, сайты кандидата Парцхаладзе и Святошинской райгосадминистрации, в своем интервью газете «Аргументы и факты в Украине» назвал господина Парцхаладзе настоящим кандидатом от власти по округу №218» , - заявил Александр Третьяков.

По словам оппозиционного депутата, суд отказал Парцхаладзе в рассмотрении иска. Значит, тем самым суд признал, что именно Лев Парцхаладзе - настоящий кандидат от власти. «Теперь это юридический факт!» - отметил Третьяков.

Свои слова Александр Третьяков проиллюстрировал фотографиями и текстами с официального сайта Льва Парцхаладзе и скриншотами с официального сайта Святошинской РГА. Относительно последнего государственного Интернет-ресурса депутат отметил, что тот «фактически превратился в Интернет-штаб Льва Парцхаладзе».

Также депутат выразил готовность отстоять свою правоту в суде или на любой другой публичной площадке.

Александр Третьяков убежден, что власть запустила на выборах хитрую схему, когда есть официальный кандидат от Партии регионов и «теневой». «Официальный собирает на себя весь негатив и не имеет никаких шансов на победу. А «оборотень» баллотируется как независимый, но сразу после выборов вступит в Партию регионов», - сказал депутат. По его мнению, киевлян не удалось обмануть, и они разобрались, кто в округе №218 является настоящим кандидатом от Партии регионов. «Это - депутат Киевсовета Лев Парцхаладзе», - подытожил Александр Третьяков.

Комментируя привлечение к иску Парцхаладзе в качестве соответчика журналистов газеты «Аргументы и факты», Третьяков отметил: «Сводить счеты с журналистами, пользуясь такими преимуществами, как поддержка власти, большие деньги и «ручные» суды, – как минимум, некрасиво. Как у главы медиахолдинга, у меня было множество непростых ситуаций с прессой, но я никогда не позволял себе пользоваться своим положением и связями, чтобы выяснять отношения и сводить счеты со СМИ в судах».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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