Стерхи, с которыми летал Путин, не смогли добраться на юг

Стая серых журавлей из Белозерского федерального заказника, расположенного в Тюменской области, отправилась на зимовку без стерхов, с которыми летал Президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«На прошлой неделе выпал первый снег, и серые журавли, обитающие на Белом озере, сразу поднялись на крыло и улетели», - заявил представитель регионального управления Росприроднадзора.

По его словам, шесть журавлей-стерхов, скорее всего, не смогли полностью адаптироваться и поэтому не полетели с серыми журавлями.

Теперь им придется зимовать в Окском заповеднике, откуда они изначально и прилетели.

«Вчера стерхи вместе с учеными-орнитологами уже улетели на самолете обратно к себе домой – в Рязанскую область, в Окский государственный биологический заповедник. Там птицы и перезимуют», - сказал собеседник агентства.

По словам начальника управления сельского хозяйства района Иван Ануфриев, в котором должны были зимовать птицы, они запоздали с перелетом.

«Поздновато прилетели», - заявил он.

Напомним, как сообщал «Главред», шесть журавлей-стерхов, с которыми Президент России Владимир Путин совершил полет на мотодельтаплане на Ямале, 20 сентября прилетели в Белозерский федеральный заказник в Тюменской области.

От станции Кушеват на Ямале до Тюменской области стерхи летели за мотодельтапланом, а специалисты, сопровождающие их полет, плыли на баржах.

Как известно, 6 сентября президент России принял участие в эксперименте «Полет надежды» по спасению стерхов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Проект предполагает проводку выращенных в питомнике птенцов стерха с гнездовий на Ямале через Западную Сибирь и Казахстан на юг Узбекистана, где впервые в мире создается альтернативная зимовка этих птиц.

Эксперимент начался весной: выращенные в заповеднике птенцы воспитывались по специальной методике, которая исключала их привыкание к человеку.

Специалисты одевались в белые костюмы, которые имитируют облик взрослого стерха, поскольку выращенные в неволе птицы не могут самостоятельно лететь на зимовку, поскольку взрослых особей, которые могут показать им маршрут, нет.

После того, как птенцы приобрели необходимые навыки и были готовы к первым полетам, их переместили на Ямал, в непосредственную близость к местам гнездования диких птиц этого вида.

Полеты, в которых принял участие Путин, стали первым этапом пролета стаи журавлей от Полярного круга до Белозерского заказника, расположенного в Тюменской области.

фото: kremlin.ru

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