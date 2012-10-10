Сегодня в программе «Гроші» - расследование, за которое избили журналиста

{1-} Сегодня в 22.20 в программе «Гроші» на телеканале 1 +1 будет показано скандальное расследование, которое пытались не допустить в эфир, - сюжет о незаконных земельных сделках в Вышгороде. Фигуранты земельных афер пошли на преступление – избили журналиста программы «Гроші» Дмитрия Волкова , но сегодня этот сюжет все же увидят телезрители.

Программа «Гроші» расскажет о масштабах земельных махинаций в Вышгороде, о том, кто за ними стоит, а также - кто может быть заказчиком избиения журналиста.

Именно за это расследование журналиста программы «Гроші» 26 сентября жестоко избили двое неизвестных. Они угрожали Дмитрию и требовали, чтобы он больше не ездил в Вышгород.

Как сообщалось, телеканал 1 +1 объявил вознаграждение в размере один миллион гривен за информацию о нападавших на журналиста Дмитрия Волкова.

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