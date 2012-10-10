На Луганщине убит депутат-регионал

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В городе Сватово, Луганской области, убит депутат городского совета от Партии регионов Иван Синько.

Об этом сообщили в МВД Луганской области, передает «ГолосUA».

Труп 53-летнего политика с рваными ранами головы был обнаружен 10 октября во дворе его частного дома в 8:15.

По предварительным данным милиции, орудием убийства стал обычный шлакоблок.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что убитый был владельцем двух автозаправков, ему также принадлежало несколько магазинов в городе.

фото: donbass.ua

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