На Луганщине убит депутат-регионал

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В городе Сватово, Луганской области, убит депутат городского совета от Партии регионов Иван Синько.
Об этом сообщили в МВД Луганской области, передает «ГолосUA».
Труп 53-летнего политика с рваными ранами головы был обнаружен 10 октября во дворе его частного дома в 8:15.
По предварительным данным милиции, орудием убийства стал обычный шлакоблок.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Отметим, что убитый был владельцем двух автозаправков, ему также принадлежало несколько магазинов в городе.
фото: donbass.ua
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