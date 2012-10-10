В Днепропетровске разгромили кафе сестры Тимошенко, спрашивали о дочери

В ночь с 9 на 10 октября в центре Днепропетровска была разгромлена летняя площадка кафе «Золотая рыбка», которое принадлежит двоюродной сестре экс-премьера Юлии Тимошенко – Татьяне Шараповой.

Об этом рассказала сама владелица заведения, сообщает ТСН.

«Разбили декоративный фонтан, шесть лавочек, перевернули три гранитные урны», - рассказала Шарапова.

Она оценила ущерб, нанесенный заведению, в 60 тысяч гривен.

По словам Шараповой, никаких угроз накануне разгрома ей не поступало, однако к ней якобы подходили неизвестные с вопросом, не принадлежит ли кафе Евгении Тимошенко – дочери заключенного экс-премьера, передает «Сегодня».

В этой связи Шарапова выразила сомнения в том, что ночной налет был обычным хулиганством.

«На днях заходили две девушки, представились журналистами, хотя никаких удостоверений не предоставили. Пытались выяснить, принадлежит ли кафе Жене (Евгении Тимошенко – прим.ред.). Я объяснила, что хозяйка я. Таким ответом они остались недовольны», – отметила Шарапова.

Кроме того, хозяйка кафе добавила, что по вечерам на летней площадке возле ее кафе всегда отдыхала молодежь, и никаких конфликтов у администрации ни с кем не было.

Как заверил представитель днепропетровской милиции, сотрудники МВД изъяли две камеры наблюдения, установленные на здании.

Ведутся поиски подозреваемых. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».

Фото: ТСН

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