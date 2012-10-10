Маркировку на оружии сирийских повстанцев могли подделать ради скандала

{1-} В госкомпании «Укрспецэкспорт», которая занимается экспортом и импортом продукции и услуг военного и специального назначения, считают скандал с украинским оружием, которое попало в руки сирийских повстанцев, был устроен преднамеренно, а маркировку могли подделать.

Впрочем, торговцы оружием не исключают, что в обнаруженных ящиках действительно быть украинские боеприпасы, сообщает телеканал 2+2.

«При современном развитии технологий можно напечатать любую маркировку. Все может быть, но Луганский завод изготавливает хорошие охотничьи патроны, для них не нужна специальная лицензия, возможно, там лежат эти патроны, может что-то другое», - рассуждает руководитель управления информационной политики ГК «Укрспецэкспорт» Андрей Масальский.

Ранее «Главред» сообщал, что в Сирии нашли три ящика с военным грузом, отправленных из Украины в Саудовскую Аравию, которые оказались на базе сирийских повстанцев в городе Алеппо.

Судя по маркировке на ящиках, обнаруженных в мечети в Алеппо, в них находится оружие, полученное от украинской компании Dastan - поставщика морских орудий и ракетных комплексов. В качестве производителя указан Луганский патронный завод на востоке Украины, который основан в 1895 году.

Также напомним, что в МИДе открестились от сирийского оружия. Там отметили, что в 2010 году был заключен контракт на поставку товаров военного назначения для нужд Министерства обороны Саудовской Аравии.

фото, видео: BBC, tsn.ua

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