На Днепропетровщине противники КПУ в открытую распространяют «черный пиар»

{1-} Об этом пишет Провокация, сообщает Голос.UA.

А все дело в том, что неделю назад в почтовых ящиках днепропетровчане с удивлением обнаружили новый выпуск газеты «Правда Приднепровья», существенно отличающийся от выпусков предыдущих. Газета была фальшивой.

Настоящую «Правду Приднепровья», на страницах которой описываются реальные существующие в государстве проблемы, и разъясняется, почему власть должна вернуться в руки народа, издает днепропетровский обком Компартии.

Этот же номер (9-ый, как значится на обложке) напичкан откровенными, не подкрепленными никакими доказательствами, обидными рисунками и текстами, а попросту – клеветой в адрес Компартии.

Газета внешне очень напоминает реальную «Правду Приднепровья». Даже выходные данные «умельцы» поленились изменить. Единственное отличие в том, что вместо реально существующей типографии «Керамист» в фальшивке значится «Киерамист».

«Четверых студентов с этой, прошу прощения, газетой, мы увидели на улице Грушевого. Когда мы им объяснили, почему мы их остановили, те очень испугались. Сказали, что просто деньги зарабатывали и попросили не рассказывать руководству их вуза об этой их деятельности. Пока мы вызывали милицию, двое сбежали, а двое остались, – рассказывает кандидат в депутаты от Жовтневого района Светлана Чумак. – Потом убежавшие вернулись со словами «Чего ждете? Побежали!» И они все вчетвером тогда ретировались».

Милиция приехала минут 15 спустя. Осведомилась о том, что случилось. Секретарь обкома КПУ Андрей Бондаренко сомневается, что заказчики и исполнители грязной провокации понесут наказание.

«Такую газету распространяли и в других городах, – говорит Бондаренко. – Нам оборвали телефоны горожане, которые быстро разобрались и возмущены этой провокацией. Но нас это не расстраивает. Расстраивается как раз власть, потому что видит, что на сторону КПУ переходит довольно значительная часть электората, которая перестала верить в «прелести» капитализма».

Коммунисты уверены: об этом факте применения грязных технологий должно узнать как можно больше людей. Чтобы в очередной раз убедиться в нечестной игре власти и ее стремлении выдать желаемой за действительное, как она это делает, к примеру, с помощью фальшивых рейтингов.

«Уверена, что организаторы провокации понимали, что нарушают закон, – говорит кандидат в народные депутаты от КПУ профессор медицины Ирина Спирина. – А все почему? Потому, что рейтинг Компартии растет, и всё больше людей собираются голосовать за КПУ. Власть это пугает. И она готова на любые провокационные поступки».