Табачник запретил львовский учебник о Голодоморе и УПА

{1-} Возглавляемое Дмитрием Табачником Минобразования направило в главное управление образования и науки Львовской ОГА письмо, в котором указано, что все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, должны быть согласованы с министерством.

А поскольку львовские пособия по истории Украины, содержащие факты о национально-освободительном движении, Голодоморе, УПА и других исторических события, не вошли в рекомендованный МОНМС учебник и такого согласования не имеют, то их использовать запрещено.

Об этом заявил депутат Львовского горсовета Юрий Кужелюк, сообщает ZIK.

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Также в письме МОНМС указано, что руководители учебных заведений будут нести персональную ответственность, за нарушение вышеуказанного приказа, т.е. за использование на уроках истории пособий, содержащих факты, выброшенных из официального учебника.

«О том, что во Львове издают дополнительное пособие по истории, слышали и знали по всей Украине уже давно. Но Табачник не выдержал такого «непослушания», и в августе этого года его министерство издает приказ, согласно которому без министерского согласования и грифа нельзя использовать в учебном процессе ничего. Такое впечатление, что скоро мы получим приказ, надо прославлять Сталина», - посетовал Кужелюк.

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