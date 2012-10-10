Спасая доллар, власти США начали махинации со статистикой – СМИ

Тяжелая ситуация в экономике Соединенных Штатов Америки, чей госдолг в текущем году превысил исторический максимум, является основной угрозой для предвыборной кампании действующего президента страны Барака Обамы. Деятельность ряда государственных служб в последнее время направлена на то, чтобы развенчать слухи о грядущем падении доллара и минимизировать репутационные риски кандидата, пишет Газета.ua.

В этом процессе американские чиновники нередко идут на меры, которые нельзя назвать честными и прозрачными, например, махинации со статистическими данными. К таким выводам пришли российские эксперты, изучив недавно опубликованные отчеты Бюро статистики труда США об уровне безработицы в стране.

Дело в том, что в начале октября многие мировые СМИ украсили свои страницы заголовками следующего характера: «Уровень безработицы в США снизился почти до четырехлетнего минимума в сентябре, укрепив шансы президента Барака Обамы на переизбрание». Аналитик отдела рыночного анализа и консультаций брокерской компании «КИТ Финанс» Дмитрий Шагардин уверен, что подобная информация является результатом смелых манипуляций с цифрами от Бюро статистики труда США. Специалист аргументирует свое мнение, рассказывая о структуре американского рынка труда. По его словам, гражданское население США (Civilian noninstitutional population) формируется из экономически активного населения (Civilian labor force) и экономически неактивного населения (Not in labor force). А экономически активное население, в свою очередь, состоит из занятого населения (Employed) и безработных (Unemployed). При этом уровень безработицы (Unemployment level) вычисляется путем деления количества безработных на общее число экономически активного населения. В сентябре показатель составил 7,8%, а месяцем ранее – 8,1%.

Дмитрий Шагардин считает, что великолепный показатель по безработице – это подарок действующему президенту в предвыборной гонке. Данные этого индекса можно легко исказить через изменение параметров определения состава безработных, для чего, повторимся, из состава безработных люди переводятся в состав экономически неактивного населения. Написанное хорошо иллюстрирует такой факт: экономически активное население США выросло с января 2011 года по текущий момент на 0,9 млн. человек, а экономически неактивное росло в 10 раз быстрее и увеличилось на 9,8 млн. человек.

Есть и другие «странности», которые также, вероятно, нужно списать на «предвыборные уловки» или же на необыкновенное везение Барака Обамы за месяц до выборов. К примеру, в кризисные 2008–2009 годы количество занятого гражданского населения США сократилось на 8,3 млн. А с января 2010 года по сентябрь 2012-го, то есть за 2,5 года (без учета прироста населения – рождаемости и иммиграции), количество занятого гражданского населения увеличилось на 5,0 млн. Хотя за период до августа 2012 года это число равнялось 4,13 млн; получается, что за месяц число занятого населения увеличилось на 873 тысячи человек.

Остается только догадываться, какая еще статистика, выдаваемая Штатами «на гора», также является продуктом грамотной «корректировки» накануне выборов. Эксперты подчеркивают, что если манипуляции проводились и с цифрами, касающимися положения доллара, то его обвал может произойти несколько раньше, чем того ожидали экономисты.