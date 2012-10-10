В Раду проходят 4 партии, «Свобода» - пока за бортом

{1-} В результате предстоящих выборов в Верховную Раду попадают Партия регионов, УДАР, ВО «Батьківщина» и Компартия, а вот «Свобода» в парламент не проходит.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение - Украина», сообщает «Украинская правда».

Так, на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы в Раду прошли «завтра» респонденты дали следующие ответы.

За ПР проголосовали бы 19,7% респондентов опрошенных, на втором месте УДАР с 16,1% голосов.

За «Батьківщину» проголосовали бы 11,1%, а за КПУ - 7,9%.

Также 3,2% опрошенных отдалили бы свой голос за партию ВО «Свобода», а 3,1% опрошенных - за партию «Украина - вперед!».

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Гендиректор «ФОМ-Украина» Александр Бухалов сообщил, что, согласно опросу, 77% респондентов обязательно придут или планируют прийти на голосование.

Однако, по его словам, это завышенная цифра и в итоге на участках будет меньше людей.

Опрос проводился на всей территории Украины с 26 сентября по 6 октября, всего были опрошены 2 001 человек, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Раньше «Главред» сообщал, что по результатам опроса КМИС вместе с «Деминициативами», в Раду проходили те же партии, на грани проходила «Свобода».

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