{1-}Бывший столичный голова Леонид Черновецкий возвращается в бизнес. Он намерен вместе со своим сыном запустить инвестиционный проект Chernovetskyi Investment Group.

"Этот проект сегодня является исключительно моим персональным, а точнее, семейным проектом. Введу его вместе с сыном. Возможно, в будущем с целью увеличения инвестиционного потенциала к партнерству подключатся люди, которым близка моя философия бизнеса и ведения дел. Например, которые были клиентами моего банка, моими партнерами в других проектах", - сказал он.

Черновецкий планирует, что средняя инвестиция в проект составит $ 100 тыс. до $ 20 млн. В конечном итоге многое будет зависеть от перспективности проекта и степени прогнозируемости рисков, пишет ИнвестГазета.

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Фонд Черновецкого в первую очередь будет оперировать собственными деньгами бизнесмена - он получит в полное распоряжение средства, полученные от продажи "Правэкс-банка". Однако ожидается, что для конкретных проектов в фонд будут привлекаться и средства других инвесторов.

Черновецкий считает, что был успешным мэром

На первом этапе планируется инвестировать в интернет-проекты, IT, высокие технологии, разработку новых медицинских препаратов, переработку сельхозпродукции и отходов производства, малую энергетику, производство товаров народного потребления, ресурсосберегающие технологии, агробизнес и другие.

Напомним, о намерении создать инвестиционный фонд Черновицкий заявлял еще в июле, сразу после того, как Киевсовет принял его отставку с должности.

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