Священник РПЦ благословил избиение сторонников Pussy Riot

Московский православный священник Сергий Рыбко благословил прихожан на избиение хулиганов, подобных Pussy Riot.

Игумен опубликовал инструкцию, в которой разрешает применение физической силы в храме, передает РБК.

Священник пояснил, что решение о таком благословении было принято еще несколько лет назад в Московском патриархате протоиереем Всеволодом Чаплиным. По словам игумена, если бы власти оперативно защищали интересы верующих, необходимости в таких мерах не было.

«Пока некоторые общественные деятели считают нормальным явлением пляски на амвоне, а государство не исполняет свои обязанности, народ начинает браться за дубины», - заявил Рыбко.

По словам игумена, дружинники будут охранять порядок непосредственно в храмах.

Рыбко особо подчеркнул, что в случае повторения акций, аналогичных «панк-молебну» Pussy Riot, их участники могут быть избиты, и он лично только одобрит подобные меры воздействия.

Напомним, ранее православные активисты заявили, что создадут дружины для патрулирования Москвы с целью защиты христианских святынь и служителей РПЦ.

Фото: twitter.com,hegtor

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