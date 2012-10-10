Парламент Грузии хотят вернуть из Кутаиси в Тбилиси

{1-}Лидеры победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" делают заявления о невозможности функционирования парламента страны в городе Кутаиси.

Два месяца назад прежний парламент принял поправки к Конституции, по которым парламент Грузии должен функционировать в городе Кутаиси и первое заседание парламента нового созыва должно состояться именно в этом городе, сообщает Интерфакс.

Идея переноса парламента в Кутаиси принадлежит президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который превратил эту идею в жизнь и за 18 месяцев построил ультрасовременное стеклянное здание нового парламента.

Президент мотивировал перенос парламента из Тбилиси в Кутаиси ростом экономического и социального развития регионов западной Грузии. Уже тогда эксперты говорили, что перенос парламента обусловлен страхом президента перед тбилисцами, подавляющее большинство которых на президентских выборах в январе 2008 года проголосовали против него.

В Тбилиси перед зданием парламента оппозиция всегда проводила митинги протеста. Последний из них 26 мая 20011 года был жестоко разогнан спецназом.

Лидеры "Грузинской мечты" заявляют, что стеклянное здание парламента в Кутаиси не готово к эксплуатации, так в нем продолжаются строительные работы. К тому же нет и условий для временного проживания депутатов в Кутаиси.

Новые власти считают, что в Кутаиси может состояться несколько первых заседаний, как этого требует Конституция, однако парламент обязательно вернется в Тбилиси и продолжит там работу.

фото: EPA / UPG

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