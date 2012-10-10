В центре Донецка из-за сообщения о бомбе эвакуирован рынок

{1-} В Калининском районе Донецка торговцы и посетители рынка «Геолог» были эвакуированы из-за сообщения о минировании, передает «Сегодня».
Подразделения СБУ и МВД оцепили рынок и обязали всех покинуть его территорию и начали работы по поиску и возможному обезвреживанию взрывного устройства.
Отметим, что сообщение о минировании этого рынка появилось во второй раз – впервые подобный инцидент произошел в 2009 году.
Также напомним, что 8 октября из-за сообщения о заложенной бомбе были эвакуированы более тысячи сотрудников винницкого завода «Аналог».
Также отметим, что в последнее время сообщения о «минировании» вокзалов регулярно поступают из разных городов Украины.
Фото: Сегодня
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