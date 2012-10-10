Освобожденная Pussy Riot сбежала от журналистов

Участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич, которая была освобождена из-под стражи в здании суда, сбежала от журналистов, передает Lenta.ru.

Напомним, как сообщал «Главред», 10 октября суд решил освободить девушку, сменив ей приговор с лишения свободы на на условный срок за скандальную акцию в храме Христа Спасителя.

При выходе из здания суда Самуцевич встречали сотни журналистов, которые, пытаясь взять у девушки интервью, начали давить друг друга.

От журналистов, сопровождавших участницу Pussy Riot до самой машины, ей пришлось убегать.

Единственный комментарий, данный Самуцевич: «Я очень рада и хочу сейчас отдохнуть».

Напомним, во время заседания суда 10 октября адвокаты Самуцевич заявили, что она совершила меньше признанных преступными действий, чем остальные члены коллектива.

Также напомним, как сообщал «Главред», накануне освобождения Самуцевич появилась информация о благословении священниками РПЦ физического насилия над последователями Pussy Riot в православных храмах.

«Пока некоторые общественные деятели считают нормальным явлением пляски на амвоне, а государство не исполняет свои обязанности, народ начинает браться за дубины», - заявил игумен Сергей Рыбко.

Фото: EPA / UPG

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