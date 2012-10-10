В Греции Ангелу Меркель встретили "голым забегом"

{1-}В Греции массовые протесты против визита в страну канцлера Германии Ангелы Меркель не обошлись без курьеза. В то время как большинство из 50 тысяч демонстрантов выражали свой гнев сжиганием флагов со свастикой и оскорбительными плакатами, один, молодой мужчина разделся догола и в таком виде пробежался по улицам Афин, где в это время происходили столкновения митингующих с полицией.

Видимо, таким образом он на деле хотел продемонстрировать Меркель, чем могут обернуться для греков так называемые меры жесткой экономии, которых от них требуют европейские кредиторы, в том числе Германия, пишет газета The Daily Mail.

На видео, появившемся в Сети, видно, как мужчина бежит босиком по асфальту, на котором разбросаны камни. За ним устремился человек с камерой.

Мужчина пробегает мимо стражей порядка, которые, очевидно, оказались не готовы к такому повороту событий и в явном замешательстве просто наблюдают за происходящим, не предпринимая никаких действий. Между тем толпа одобрительно хлопает и свистит.

"Шкаф Греции опустел", - иронизирует издание.

Чем закончился "голый протест", газета не сообщает. По ее данным, в ходе демонстраций было задержаны 50 протестующих. Между тем западны5 СМИ сообщает о 214 задержанных.

Напомним, в связи с финансовым кризисом в Грецию прибыла Ангела Меркель для переговоров и обсуждения вопроса о предоставлении Евросоюзом Афинам очередного транша финансовой помощи. Для этого ЕС требует от Греции сократить бюджетные расходы, что означает снижение зарплат и пенсий.

Недовольные такими мерами греки называют требования ЕС нарушением суверенитета и вмешательством в их экономику. Инициатором жестких мер считают Ангелу Меркель. Германия является крупнейшим донором европейских стабилизационных фондов и "спонсором" всех европейских антикризисных механизмов.

фото: EPA / UPG; видео: youtube.com

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