Голодомор и Бандера не дают Украине писать общие с РФ учебники - историк

{1-} Идея совместного учебника истории Украины и России является преждевременной.

Об этом заявил сотрудник Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Владислав Гриневич в комментарии «Главреду».

Особенно сложно с российскими историками говорить о Голодоморе, ОУН-УПА и Петлюре.

«Российское правительство навязывает определенные моменты – общие учебники, осуждение голода. Они кривятся, если речь заходит о Бандере, то есть они решают, как в Украине должны писаться украинские учебники. Как раньше был русско-русский словарь, так и нам хотят сделать русско-русскую историю», – считает Гриневич.

Также историк подчеркнул, что в нашей стране пока нет собственного учебника истории, поскольку нерешенными остаются многие спорные моменты.

«В Украине пока нет собственного учебника истории, более-менее приличного, потому что еще не все спорные моменты решены, не все точки над «і» поставлены», - убежден историк.

Из-за разногласий в оценке исторических событий сама идея совместного учебника «выглядит несколько странной».

По мнению ученого, россияне и украинцы сначала должны написать свои собственные учебники, решить все вопросы, касающиеся национальной идеологии, и выяснить, куда они движутся.

«Если они движутся в единое имперское пространство и хотят воссоздать постсоветскую империю, то можно просто взять учебник Советского Союза, в котором все четко написано: все – братья, дружба народов, вместе победили в войне. Он дает четкие ответы на все вопросы, которые сейчас пытаются разворошить», - убежден Гриневич.

Это – единственный метод решить все проблемные вопросы совместной истории «одним махом».

Кроме того, ученый напомнил, что российско-украинская история – это «сплошные проблемы и негатив», как, например, и польско-немецкая история.

Отдельно Гриневич обратил внимание на неготовность российской стороны идти на компромиссы даже в мелочах.

«Например, в России недавно решили, что слово «кофе» теперь среднего рода, как принято в народе. Однако ни одному российскому радетелю за язык не пришло в голову, что говорить «на Украине» – обидно для украинцев, и они могли бы изменить в своем словаре только один предлог – «в Украине». Но нет же, от этого чрезвычайно пострадает русский язык! То есть даже по мелочам на компромиссы идти не хотят. Хотя это – не мелочь: одно дело быть «на Украине» (на окраине, то есть), другое дело – в независимой стране, в Украине. Если даже на таком уровне мы не можем прийти к компромиссу, то что, они Петлюру, Бандеру или Мазепу героями признают?» – отметил ученый.

фото: svidomo.org

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