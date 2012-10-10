Церковь выступила против биометрических паспортов

{1-}Митрополит Почаевский Владимир (Мороз), викарий Киевской митрополии УПЦ МП, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, обратился от имени членов Духовного Собора и братии монастыря к Президенту Виктору Януковичу с просьбой не подписывать закон "О Едином государственном демографическом реестре".
"К сожалению, все предостережения остались не услышанными. В очередной раз законодатели при принятии новых законов оскорбляют наши религиозные чувства, посягающие на Богодарованую свободу человека и нарушают конституционные права граждан", - отмечает митрополит в своем обращении, сообщают Подробности.
Работа Верховной Рады, по мнению митрополита и монахов Лавры, свидетельствует о том, что ведется работа по созданию юридической и технической базы для системы электронного контроля как за обществом, так и за человеком.
Священники просят Президента как "гаранта Конституции и верующего человека не подписывать принятый парламентом законопроект, защитить права людей и оказать реальную возможность людям жить полноценной гражданской жизнью без цифровых идентификаторов и согласно своим религиозным убеждениям".
Напомним, 2 октября 2012 Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О едином государственном демографическом реестре".
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