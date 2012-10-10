Тимошенко встретится с европейским наблюдателем в Украине

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко дала свое письменное согласие на встречу с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, главой миссии наблюдения ОБСЕ на парламентских выборах в Украине Вальбургой Хабсбург Дуглас.

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Об этом рассказала дочь Тимошенко Евгения, сообщает пресс-служба партии "Батьківщина".

"Сегодня во время моей встречи с мамой мы обсуждали этот вопрос. Она сказала, что о своем согласии на встречу с госпожой Вальбургой уже сообщила письменно руководству Качановской колонии", - сказала дочь Тимошенко.

В свою очередь Габсбург Дуглас, которая находится сейчас с визитом в Украине, направила официальный запрос о встрече с Тимошенко в МИД, Генпрокуратуру и Государственную пенитенциарную службу Украины, сообщается на сайте партии.

Ранее «Главред» сообщал, что в ПАСЕ не стали называть Тимошенко и Луценко политическими заключенными, однако говорят о политически мотивированных обвинениях.

фото: tymoshenko.ua

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