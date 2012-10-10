В ближайшие дни заключенных Pussy Riot отправят в колонию

{1-} Участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину в ближайшие 10 дней этапируют в колонию для отбывания срока, сообщили в Федеральной службы исполнения наказаний, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Главред», 10 октября городской суд Москвы освободил из-под стражи Екатерину Самуцевич и оставил без изменений приговор другим участницам группы.

Напомним, за акцию в храме Христа Спасителя три девушки были приговорены к двум годам лишения свободы.

«Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания в учреждения уголовно-исполнительной системы не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу», - сообщили в пресс-службе.

Участницы Pussy Riot попросили не отправлять их в колонию

В ведомстве подчеркнули, что следственный изолятор, где содержатся девушки, рассмотрел их обращение с просьбой оставить для отбывания наказания в СИЗО.

«Осужденные могут быть оставлены для отбывания наказания в следственном изоляторе при условии, что срок лишения свободы не превышает 6 месяцев, а также для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В настоящее время штат осужденных, оставленных для выполнения работ по хозобслуживанию в данном учреждении, полностью укомплектован. Расширение лимита штатной численности не предусмотрено», - подчеркнули тюремщики.

Pussy Riot боятся физической расправы в колонии

Отметим, что на территории России – несколько десятков женских колоний. По закону, осужденные должны отбывать наказание в субъекте федерации, где они проживают.

При этом, если тюремщики не найдут места Толоконниковой и Алехиной, они будут направлены в любую колонию общего режима.

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17 августа суд приговорил всех трех участниц группы к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

27 августа адвокаты подали кассационную жалобу на приговор, указав, что в действиях осужденных отсутствует состав преступления, нет мотива ненависти и вражды.

10 октября Мосгорсуд признал законным приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной, а Самуцевич наказание было заменено на условное и ее освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: EPA / UPG

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