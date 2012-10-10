Милиция попросила граждан не задерживать стрелка из «Каравана»

{1-} Киевская милиция попросила граждан не пытаться самостоятельно задержать стрелка из «Каравана» Ярослава Мазурка.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Напомним, 10 октября Ярослав Мазурок, подозреваемый в расстреле четверых охранников «Каравана» был объявлен Интерполом в международный розыск.

Кроме того, стрелка разыскивают по всей Украине, и особенно в Киеве и области, где подозреваемый в последнее время проживал, а также в городе Камянка-Бузька, где он родился и учился.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель супермаркета, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Столичная милиция возбудила уголовное дело, ориентировки на преступника были разосланы в Россию и Белоруссию.

За информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, обещано денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен.

5 октября Захарченко объявил, что убийцей охранников является Ярослав Мазурок уроженец Львовской области, который ранее работал в частных охранных структурах.

Фото: militia.kiev.ua

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