ЦИК снял с выборов еще 10 мажоритарщиков

{1-}Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 10 кандидатов в депутаты, которые баллотировались в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах.

Соответствующие решения ЦИК принял на заседании 10 октября на основании заявлений кандидатов об отказе от участия в выборах, сообщает Интерфакс-Украина.

ЦИК снял с регистрации самовыдвиженцев: народного депутата Александра Черноморова (фракция Партии регионов) во 2 округе (АР Крым), Ирину Чунихину – в 66 округе (Житомирская обл.), Леонида Костюченко – в 24 округе (Днепропетровская обл.), Владимира Тимофеева – в 91 округе (Киевская обл.), Игоря Шпака – в 211 округе (г.Киев).

Также отменена регистрация кандидатов, выдвинутых партиями: в 71 округе (Закарпатская обл.) – Василия Тезги, выдвинутого Народной партией, в 90 округе (Киевская обл.) – Алексея Адвены, выдвинутого Коммунистической партией Украины, в 96 округе (Киевская обл.) – Виктории Дикой, выдвинутой партией «Виче», в Хмельницкой области в 187 и 193 округах – Ирины Труновой и Виктора Барчишина, выдвинутых Партией регионов.

фото: novynar.com.ua

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