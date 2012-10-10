Кличко в предвыборной гонке опережает «Батьківщину»

{1-}Объединенная оппозиция «Батьківщина» уступила партии УДАР второе место в рейтинге популярности. За партию Виталия Кличко готовы отдать голоса 15,4% избирателей, за «Батьківщину» – 14,2%.
Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, пишет ZN.UA.
Партия регионов продолжает лидировать в предвыборной гонке – если бы парламентские выборы проходили в начале октября, за нее бы проголосовали 21,9% избирателей.
Кроме того, в Верховную Раду проходит Компартия – ее поддерживают 9,5% украинцев.
Шансы попасть в парламент сохраняет Всеукраинское объединение «Свобода». С поддержкой в 4,8% она совсем немного не дотягивает до заветного проходного барьера.
Партию «Украина вперед!» Натальи Королевской поддерживают 1,9% избирателей, «Нашу Украину» Виктора Ющенко – 1,3%. Остальные партии набирают менее 1% голосов.
Кроме того, 26,5% избирателей не определились, кого поддержат на выборах.
Интересно, что 60,9% избирателей проголосуют за ту или иную партию (блок) потому, что она им нравится, а 23,3% – чтобы не допустить к власти политиков противоположного политического лагеря.
Программы, идеи и предложения политиков вызывают интерес у 37,4% опрошенных, за лидеров склонны голосовать 26%, а то, что партия выражает интересы таких людей, как сам избиратель, признают всего 21%.
Всеукраинское социологическое исследование «Мнения и взгляды населения Украины: «Еxit-poll-2012» было проведено с 18 сентября по 4 октября 2012 года.
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