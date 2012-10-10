Националисты пообещали провести марш УПА в Киеве без драк

{1-}Традиционный марш, которым ВО «Свобода» хочет отметить годовщину создания УПА. пройдет 14 октября в Киеве. В этот же день коммунисты намерены провести антифашистский митинг. Обе политсилы уверяют, что все будет мирно без стычек, пишет Сегодня.

Как заявил руководитель пресс-службы ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, «Марш» пройдет при любой погоде. «Мы не боимся попыток его остановить, потому что это невозможно. Запретят традиционный маршрут – выберем альтернативный, например, по улице Банковой», – отметил Сиротюк.

Напомним, в 2005, 2006 и 2007 годах акции националистов и левых в этот день заканчивались массовыми драками.

«Никаких стычек с коммунистами не будет. В 2005—2006 годах был беспорядок, а сейчас у нас порядок в стране», подчеркнул руководитель пресс-службы ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

По его словам, из-за того, что власть оказывает давление на все украинское, акция на этот раз будет называться «Маршем борьбы». «Начиная с 2005 года на марш сходятся десятки тысяч киевлян. Им оппонируют от 5 до 20 людей старшего поколения от КПУ. Посудите сами: если бы не было милицейских кордонов, в чью пользу закончилась бы стычка? Но мы настроены на мирное проведение акции», - говорит Сиротюк. Марш будет проходить по традиционному маршруту: от памятника Тарасу Шевченко через улицу Владимирскую до Михайловской площади.

Коммунисты намерены провести антифашистский пикет возле памятника Ленину на Бессарабской площади, рассказал секретарь столичного горкома КПУ Николай Осокин. То есть места проведения двух акций не пересекаются.

«Правоохранителей будет достаточное количество, чтобы не допустить стычек и провокаций», – сказал замначальника пресс-службы столичного милицейского главка Владимир Дмитренко.

Правда, свободовцы опасаются, что киевские власти через судмогут попытаться запретить проведение марша.

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