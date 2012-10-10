Акунин: Львов и Севастополь - словно два разных государства

{1-}Известный российский писатель Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили), посетивший украинские города Львов и Севастополь, отметил, что они разнятся, как две страны. По мнению писателя, это неправильно, что люди в границах государства «не очень хотят» говорить по-украински.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Интерфакс-Украина.

Писатель пообщался с украинскими СМИ в Страсбурге в рамках проведения Всемирного форума за демократию. Он рассказал, что в прошлом году посетил два украинских города, очень непохожих друг на друга, - Львов и Севастополь.

«Мне это было нужно для двух разных книг. И там, и там я был впервые в жизни. У меня было чувство, что я попал в две разные страны. Я понял, какая большая и разнообразная страна Украина. Правда, такое ощущение, что это какие-то разные страны. Кроме надписей украинским языком, общего ничего нет. Это интересно», - рассказал писатель.

По его словам, у него сложилось впечатление, что Севастополь «не российский, а русский город».

«И я не знаю, хорошо это или плохо, черт его знает, но мне показалось странным, что люди живут в границах украинского государства и как-то не очень хотят разговаривать по-украински. По моему мнению, это неправильно», - считает он.

Вместе с тем, Акунин подчеркнул, что принудительные меры по украинизации не приведут к положительным результатам.

«Надо находить какие-то способы, чтобы им (людям – ред.) было интересно, чтобы им это нравилось, чтобы им нравилось ощущать себя украинцами… быть украинским гражданами, чтобы им нравилось разговаривать на этом языке, читать литературу», - отметил писатель.

«Вот это, мне кажется, и есть недостатки – именно в этой работе. Впрочем, это очень поверхностный взгляд и, возможно, я ошибаюсь», - подытожил Акунин.

СПРАВКА: Григорий Чхартишвили – один из самых читаемых писателей России. Его произведения переведены на многие иностранные языки и экранизированы. С 1998 года Г.Чхартишвили пишет художественную прозу под псевдонимом Борис Акунин. Книга "Весь мир - театр" вышла в 2009. Наибольшую известность писателю принес цикл произведений про сыщика Эраста Фандорина.

Григорий Чхартишвили известен также своей резкой критикой нынешней российской власти, в том числе дела против Михаила Ходорковского.

фото: interfax.com.ua

Новости по теме:

Борис Акунин издал записи своего ЖЖ в виде книги

Бориса Акунина заподозрили в экстремизме

Акунин стал кавалером японского ордена

Обвинение Акунина в экстремизме не подтвердилось

