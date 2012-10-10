Азаров заявил, что украинцев пугают "апокалИпсисом"

{1-}Премьер-министр Николай Азаров, который на заседаниях правительства пытается говорить на украинском языке вместо родного русского, в среду, 10 октября, в очередной раз повеселил присутствующих журналистов.

"Вчера меня на Одесчине вновь спросили о том, что будет с ценами и тарифами, курсом гривны и тому подобным. Такие вопросы звучат все чаще. Понятное, что такой ажиотаж подогревается сознательно безответственными политиками", - заявил Азаров.

"Они умышленно дезинформируют граждан, пугают, что после выборов в Украине наступит такой себе мини апокалИпсис", - сказал он с ударением на предпоследний слог, пишет Корреспондент.

Журналисты, слушавшие Азарова, не смогли сдержать смех, повторяя: "полный апокалИпсис".

Напомним, премьер ранее стал автором таких ляпов, как "крововосиси" (так Азаров пытался выговорить слово "кровососы" на украинском) и "папередники" ("предшественники").

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