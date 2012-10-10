Обама считает свою излишнюю вежливость виновницей неудач на дебатах с Ромни

{1-}Президент США Барак Обама считает, что излишняя вежливость стала основной причиной его неудачного выступления на первых дебатах с республиканцем Миттом Ромни.

"Думаю, что справедливым будет, если я скажу, что был чересчур вежливым. Просто иногда трудно постоянно повторять: "Вы говорите неправду". Это повторение одного и того же. Но, к счастью, это лишь первые дебаты. И можно, наверняка, сказать, что следующие дебаты будут чуть более активными", - сказал Обама в интервью радиоведущему Тому Джойнеру, сообщает РИА Новости.

Прошедшие неделю назад дебаты целиком были посвящены вопросам внутренней политики. Президент США во время дебатов заявил, что Ромни дает невыполнимые обещания, говоря о снижении налогов, увеличении оборонного бюджета при одновременном сокращении бюджетного дефицита.

Президент заверил, что спокойно относится к резкому сокращению разрыва в рейтингах между ним и Ромни после дебатов. Он подчеркнул, что с самого начала готовился к напряженной борьбе, хотя многочисленные ошибки Ромни стали причиной возникновения у многих избирателей ощущения отсутствия интриги на предстоящих выборах.

"Есть ряд вопросов, важных для повседневной жизни людей. У нас осталось до выборов четыре недели. И мы будем обсуждать эти проблемы с ним (Ромни)", - подчеркнул президент США.

Ранее старший советник президента Дэвид Плафф сказал журналистам, что на следующих дебатах Обама должен быть готов к нечестности Ромни и должен уметь объяснить избирателям, в каких именно вопросах лжет экс-губернатор Массачусетса.

Ромни популярнее Обамы у жителей США, имеющих право голосовать (49% против 47%), в то время как действующий президент сохраняет отрыв в 3% в рейтинге среди зарегистрированных избирателей (49% против 46%), свидетельствуют данные опроса, проведенного Gallup.

Выборы в США пройдут 6 ноября.

Фото: EPA / UPG

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