Закон о языках будет исправлять новая Рада - Мирошниченко

{1-}Верховная Рада этого созыва, вероятнее всего, не успеет рассмотреть изменения к Закону Украины "Об основах государственной языковой политики".



Об этом заявил член рабочей группы по усовершенствованию языкового закона, представитель Президента в парламенте Юрий Мирошниченко, передает УНИАН

По его словам, у парламента этого созыва последний пленарный день - 16 октября. По словам депутата, чтобы рассматривать изменения к языковому закону, в этот день нужно будет пройти всю процедуру принятия к рассмотрению и голосованию по законопроекту.

"На сегодняшний день еще нет этого законопроекта. Как член этой рабочей группы могу сказать, что вероятность того, что мы успеем, - небольшая. В парламенте, даже если появится этот законопроект, нужно пройти еще заседание комитета, нужно его включить в повестку дня сессии и получить заключение научно-экспертного управления, и только тогда рассматривать в первом чтении. Даже если бы он был идеальный, и мы в двух чтениях приняли, - это маловероятный сценарий, что это впишется в один день", - сказал Мирошниченко.

Напомним, 3 июля текущего года Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине. 10 августа закон вступил в силу. После подписания закона Президент Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабмине по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине.

6 сентября народный депутат из фракции Партии регионов Вадим Колесниченко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в законодательство Украины» (относительно совершенствования государственной языковой политики).

Между тем, 9 октября премьер-министр Николай Азаров исключил возможность стратегического пересмотра языкового закона, заявив при этом, что в него могут быть внесены некоторые изменения.

фото: kharkovforum.com

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