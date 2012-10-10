Турецкие истребители посадили в Анкаре сирийский самолет из Москвы

{1-}Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу подтвердил, что сирийский пассажирский самолет, выполнявший полет из Москвы в Дамаск, в среду был посажен истребителями ВВС Турции в аэропорту Анкары.

У властей возникли подозрения, что на его борту может находиться оружие. Турецкое руководство сначала не делало официальных заявлений в связи с инцидентом. Затем глава ИДа Турции Ахмета Давутоглу заявил: «По данным разведки именно этот самолет может переводить груз "негражданского" характера. Турецкие власти намерены пресекать любую поставку оружия сирийской администрации», сообщает РИА Новости.

Ранее о том, что лайнер Аirbus А-320 (бортовой номер SRY442) был принудительно посажен, сообщили местные СМИ. По их данным, самолет вылетел из аэропорта Внуково, на его борту находятся 35 пассажиров.

"Есть информация о том, что на борту самолета находится груз, не отвечающий требованиям гражданской авиации. Проводятся мероприятия, предусмотренные действующим законодательством и международным правом", - сказал глава МИД Турции в эфире телекомпании TGRT из Афин, где находится с визитом.

По словам Давутоглу, на борту самолета находятся 30 человек.

"У нас есть право проводить проверку груза самолета на основе международного права, если он не задекларирован, мы и делаем это", - сказал Давутоглу. При этом он добавил, что если на борту самолета будет обнаружен запрещенный груз, в частности оружие, "будет применено международное право".

Глава МИД Турции также отметил, что инцидент с сирийским самолетом не скажется негативно на отношениях его страны с Россией.

"Кризис с самолетом не способен оказать воздействие на отношения с Россией", - заметил он.

Глава МИДа также заявил, что проверка гражданских самолетов Сирии, использующих воздушное пространство Турции, будет продолжена. При этом он напомнил, что использование воздушного пространства для самолетов, следующих в Сирию с военными грузами, ранее было запрещено.

Как ранее писал Главред, эскалация напряженности на границе Турции и Сирии продолжается уже почти неделю. Сирийские войска, ведущие огонь по повстанцам, несколько раз по ошибке наносили удары по турецкой территории, чем вызвали гнев Анкары. Турецкое правительство уже заявило, что не оставит подобные инциденты без самого решительного ответа.

Напомним, еще летом Анкара направила к южной границе дополнительные подразделения бронетехники и мотопехоты, а также артиллерийские батареи.

Фото: warsonline.info

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