Яценюк рассказал о встрече с «непотопляемой» Тимошенко

{1-} Во время встречи с Юлией Тимошенко в больнице Арсений Яценюк зарядился ее энергетикой и покаялся за предыдущие конфликты.

Об этом он заявил в эфире «Первого национального».

«Она любого зарядит своей энергетикой, Я ее считаю непотопляемой», - рассказал Яценюк и добавил, что от встречи с экс-премьером у него остались очень хорошие эмоции.

Также политик добавил, что Тимошенко уже вошла в украинскую историю, однако не исчерпала своего политического потенциала.

«Юлия Тимошенко – фактор украинской политики навечно, она все равно влияет, все равно играет важную роль», - уверен депутат.

Также он признал, что на президентских выборах 2010 года был политическим конкурентом экс-премьера.

Депутат признал, что между 1 и 2 туром тех выборов у него был разговор с Тимошенко, в котором шла речь о ее поддержке, однако тогда он не захотел рисковать своей репутацией «третьей силы» и отказал тогдашнему премьеру в политической помощи.

«Мы много наговорили друг о друге (в 2010 году – прим.ред.). Таковы политические правила», - пояснил он, и заверил что готов взять на себя вину за предыдущие конфликты, «потому что она женщина».

В то же время, на вопрос, что он имеет в виду под виной, политик ответил: «А Бог его знает».

При этом Яценюк отказался рассказать о том, что ему предлагала Тимошенко за поддержку ее кандидатуры.

При этом политик отметил, что сейчас обстоятельства изменилась, поскольку Тимошенко посадили в тюрьму, где ее активно подслушивают и записывают каждый шаг.

По словам Яценюка, помещение, в котором находится заключенная Юлия Тимошенко, прослушивается «жучками» и просматривается видеокамерами.

Депутат рассказал, как пытался усложнить жизнь прослушке во время встречи, включив воду, однако сделать этого не удалось – перед визитом политика в помещении выключили воду.

По словам Яценюка, чтобы заглушить разговор, его участники стучали по столу кулаками.

«Ты не представляешь, что здесь делают с женщинами в колонии», - пересказал Яценюк слова Тимошенко.

Как сообщал «Главред», 2 октября в в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове прошла встреча экс-премьера Юлии Тимошенко с лидерами объединенной оппозиции Александром Турчиновым, Арсением Яценюком и Григорием Немырей, которая продолжалась 4 часа.

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