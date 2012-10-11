Правительство Грузии ушло в отставку

{1-} Президент Грузии Михаил Саакашвили принял прошение Кабмина об отставке.

Об этом сообщает официальный сайт грузинского президента.

«По распоряжению президента Грузии Михаила Саакашвили, удовлетворено ходатайство правительства об отставке. На основании этого же распоряжения на него возложено исполнение обязанностей до назначения нового правительства», - сообщает пресс-служба.

Также в заявлении отмечается, что новый состав грузинского правительства будет представлен новому парламенту в установленные конституцией сроки.

Как сообщал «Главред», правящая партия «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы 1 октября, и лишилась большинства в парламенте, получив 67 из 150 мест в законодательном органе страны.

Коалиция «Грузинская мечта», которую возглавляет миллионер Бидзина Иванишвили, получила в парламенте нового созыва 83 места. Другим политическим силам, которые участвовали в выборах, не удалось преодолеть 5-процентный проходной барьер.

В понедельник Иванишвили представил список кандидатур министров нового правительства, который будет утвержден парламентом на первом заседании 20-21 октября.

До тех пор нынешний кабинет министров будет выполнять свои обязанности под контролем победившей коалиции.

Напомним, сразу после оглашения первых результатов экзит-полов президент Михаил Саакашвили признал поражение свой партии и заявил о переходе в оппозицию.

По его мнению, идеи коалиции «Грузинская мечта» абсолютно неприемлемы для него, но он уважает выбор граждан страны. В свою очередь, Иванишвили заявил, что требует отставки Саакашвили с поста президента и проведения внеочередных президентских выборов.

Фото: Грузия Online

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