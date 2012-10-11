Яценюк рассказал о технологиях подкупа избирателей

{1-} Кандидаты на победу в предстоящих выборах используют грязные методы давления на избирателей, чтобы обеспечить нужный итог голосования.

Об этом заявил один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в эфире «Первого национального».

Депутат описал некоторые технологии, которые стали ему известны в ходе поездки по стране.

«Мы от вас ничего не хотим. Вот вам 200 гривен – и дайте нам номер и серию паспорта. Вы голосуйте, как хотите. А потом через день приходят и говорят: вы 200 гривен взяли? Взяли. Так вот знайте: там же видеокамеры стоят. Так мы будем знать, за кого вы проголосуете», - рассказал Яценюк о примере «агитации» пенсионерки из южных регионов страны.

В то же время депутат уверен, что такие запугивания являются безосновательными.

«Врут. Нет механизма проконтролировать, кто как проголосовал. Подписывали – не подписывали, спрашивали вас – не спрашивали», - заверил Яценюк.

Кроме того, депутат сообщил о давлении на учителей Черновицкой области.

В сельской местности педагогам выдают по несколько сотен или тысяч гривен, чтобы они обходили дома учеников и убеждали родителей голосовать за одну из партий. В случае отказа учителям грозят увольнением.

«Сегодня говорить об абсолютной демократичности выборов у меня язык не поворачивается», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, искать справедливости в таких условиях нет смысла, потому что милиция не защищает граждан, а в суд можно приходить только с конвертом.

«Чтобы судебное решение подписали именем Украины – еще надо раздать доллары имени США», - резюмировал он.

Напомним, как сообщал «Главред», также Арсений Яценюк рассказал о своей встрече с Юлией Тимошенко в харьковской больнице.

Фото: Первый национальный

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