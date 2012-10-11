Виновник гибели Марины Голуб пока не найден

{1-} Предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла известная актриса и ведущая Марина Голуб, пока не найден.

Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает РИА «Новости».

Источник заявил, что в машине на месте аварии предполагаемый виновник ДТП оставил паспорт и мобильный телефон.

«После обследования машины были изъяты не только паспорт на имя Русакова и фрагмент подушки безопасности со следами крови, но и его мобильный телефон», - заявил источник.

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Как сообщал «Главред», 10 октября актриса Марина Голуб погибла в ДТП, участниками которого стали четыре машины.

Ранее в российской полиции сообщили, что Голуб поймала частного таксиста на Hyundai, который попал в ДТП с водителем Cadillac, проехавшим на красный сигнал светофора.

Виновник аварии бросил свою машину и сбежал.

Сейчас ведется розыск виновника ДТП, возбуждено уголовное дело.

Фото: vesti.ru

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