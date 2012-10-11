Сегодня в Киеве может закончиться дело по долгам ЕЭСУ

11 октября 2012, 08:00

{1-} Апелляционный Хозяйственный суд Киева в четверг, 11 октября, завершит рассмотрение апелляций на решение о выплате правительством Украины более 3,1 млрд гривен Минобороны РФ в качестве долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Рассмотрение трех апелляций назначено на 9.15.

По мнению экспертов, решение по делу будет оглашено уже 11 октября, поскольку на минувшем заседании 4 октября процедура рассмотрения была практически завершена.

Перенос заседания был объявлен для того, чтобы участники процесса ознакомились с дополнительными материалами дела, представленными на прошлом заседании.

Участники процесса уже выступили с пояснениями в суде, однако остались нерассмотренными еще несколько ходатайств представителя ЕЭСУ об истребовании ряда документов по делу.

Напомним, Апелляционный Хозсуд рассматривает жалобы Кабинета министров, Госказначейства, корпорации ЕЭСУ на решение Хозяйственного суда Киева по иску Минобороны РФ к Кабмину и Госказначейству при участии третьего лица, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика ЕЭСУ, о взыскании 3 239 652 269,73 грн.

Как известно, Минобороны России обратилось в Хозсуд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ.

Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица.

По утверждению Минобороны РФ, долг возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ, во главе с Юлией Тимошенко, не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

19 сентября Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

25 сентября представитель Кабмина это решение, также свои апелляции подали Госказначейство и ЕЭСУ. Жалобы объединены в одно производство.

Фото: РБК

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