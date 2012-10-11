Яценюк назвал иностранных политтехнологов наемниками

{1-} Один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк отказался сотрудничать с зарубежными политтехнологами.

Об этом он заявил в эфире «Первого национального».

Отвечая на вопрос, работают ли с ним зарубежные политтехнологи, Яценюк заявил: «Нет. Я прошел этот этап».

«Надо чтобы работали украинские. У меня был непростой, я вам скажу, опыт, и непростые впечатления о работе с иностранными специалистами, экспертами, аналитиками. Часто кажется, что они все же работают как наемники», - сказал политик.

В то же время Яценюк уточнил, что с Партией регионов работают именно американские технологи.

«Они (Партия регионов – прим.ред.) очень далеки от демократии. Правда, хорошие слова они говорят, у них там неплохие политтехнологи. Кстати, с ними работают американцы. Они их учат хорошим заученным фразам. О европейской интеграции», - резюмировал политик.

Как сообщал «Главред», также в телевизионном эфире Яценюк рассказал о встрече с Тимошенко в харьковской больнице, а также о нескольких технологиях подкупа избирателей.

Фото: Первый национальный

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