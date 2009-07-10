Виктор Швец: Если бы Литвин действовал решительнее, коалиция могла бы все проголосовать

Последний официальный пленарный день этой сессии закончился ничем – руководители фракций ни о чем не договорились, а трибуна так и осталась заблокированной «регионалами». Требования Партии регионов остались неизменными – принятие закона авторства Михаила Папиева относительно резкого повышения социальных выплат в Украине.



Правда, было в пятницу и несколько интересных интриг. В первую очередь – регионалы все-таки направили представление в Конституционный суд по поводу нарушения Основного закона бюджетом 2009 года. Фактически, КС может отменить определенные ограничения социальных гарантий, принимающиеся бюджетами уже который год подряд. Кое-кто допускал, что после такого представления у регионалов будет красивый повод выйти из блокирования. Но этого не произошло...



Еще была надежда на то, что появится договоренность по определению пленарной последней сессионной недели, которая начнется с понедельника. Даже пошли какие-то торги, что и как тогда на повестку дня ставить. Однако все уперлось в день начала следующей пленарной недели. Регионалы требовали начинать неделю со вторника, именно когда в БЮТ запланирован грандиозный съезд партии в честь 10-летия «Батьківщини». БЮТ на это не согласился, и все закончилось безрезультатно. Как говорится, продолжение следует, и уже на будущей неделе снова может начаться игра во внеочередные заседания Верховной Рады, благо, подписи и у БЮТ и у ПР для этого уже давно собраны.



О перипетиях парламентского блокирования и виденьи БЮТ выхода из ситуации в интервью «Главреду» рассказал народный депутат от БЮТ, председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец.



Виктор Дмитриевич, сегодня опять работа парламента не была возобновлена, Партия регионов продолжила блокирование. Чего можно ожидать? Когда работа начнется и чего ждать от обещанных внеочередных пленарных заседаний на будущей неделе?



Партия регионов и все, кто организовал блокирование Верховной Рады, не имеют представления, каким образом выйти из ситуации. А она для них тупиковая, они сами себя в нее загнали, а выхода не знают. Абсурдно требовать от Верховной Рады, чтобы она приняла какой-либо закон. Условно говоря, пусть их требование способствует интересам людей, но парламент не может работать, когда им руководит и шантажирует меньшинство депутатов.



Что же делать в этой ситуации, сидеть чуть не до сентября, пока регионалы будут блокировать и ничего не принимать?



Виход только один – компромисс. Нужно спокойно разобраться. Но обратите внимание, представители фракции Партии регионов, с которыми я говорил, сами не понимают, что происходит. Они не понимают логики своих действий. Я им задавал вопрос, какая у вас конечная цель? Чего они хотят? Чтобы распустили Верховную Раду? Назначили внеочередные выборы? Чего? Но четкости от них не удается услышать. Они не знают, чего хотят, им самим не известна конечная цель действий. Они ведь прекрасно понимают, что нет у государства 50 миллиардов гривен, чтобы реализовать их социальные требования. Мы тоже можем заблокировать трибуну с требованием, что не разблокируем пока Партия регионов каждому гражданину Украины не даст по слитку золота весом в 1,5 килограмма. Мы тоже можем выставлять такие требования, но это полный абсурд!



Была информация, что Партия регионов собирается направить представление в Конституционный суд с требованием отменить нормы бюджета, ограничивающие права граждан. Таким образом можно продолжить борьбу за социальные права граждан и получить красивый повод выйти из блокирования. Такое возможно?



Они уже это представление сделали. Это нормальная цивилизованная практика. Если КС признает такие действия правомерными, то обяжет органы власти должным образом действовать. Два года назад КС уже принимал абсолютно такое же решение по социальным гарантиям. Тогда нужно было заплатить 71 миллиард гривен выплат. Более того, одним из пунктов решения КС было то, что это является основанием для обращения граждан в суды общей юрисдикции в порядке возмещения ущерба, нанесенного государством. Но из этого тогда ничего не вышло, это был политический шаг.



Честно говоря, я тоже надеялся, что когда они напишут представление к КС, то разблокируют трибуну. Это мог быть для них элемент выхода из блокирования. Но один из руководителей фракции ПР дал интервью и сказал, что эти вещи не связаны – представление в КС отдельно, а блокирование продолжается. Они все равно будут упорно продолжать блокирование, чтобы парламент принял то, что они хотят. Но это неконструктивная и вредная позиция, когда меньшинство настаивает на принятии какого-то решения, законно оно или нет. Это уже не парламент получается, а организация, где действует насилие и меньшинство управляет большинством, и решения формируются только через силу.



Имеет ли, на ваш взгляд, основания тезис, что Президент договорился с ПР о блокировании кадровых назначений в правительстве. Именно из-за этого все происходит...



Знаете, от нашего Президента можно ожидать всего что угодно. Я бы не исключал такой вариант.



Договоренности о кадровых назначениях еще в силе?



Все кадровые договоренности в силе. Все представления на министров есть в Верховной Раде, мы готовы за них голосовать. Нужно говорить о серьезных вещах, а не о слухах. Если бы какая-либо политическая сила из коалиции заявила о неприемлемости кадровых назначений, то они бы об этом публично заявили. Я лично ни от одной политической силы, которая была готова голосовать за кадровые назначения, не слышал ни слова, что они передумали. Могу утверждать, что кадровые вопросы согласованны, и большинство готово за них голосовать хоть сейчас.



Вы лично какой выход видите, чтобы обойти блокирование и проголосовать, может, где-нибудь в другом месте собраться?



Если бы председатель Верховной Рады действовал решительнее и упорнее, коалиция могла бы в другой части зала собраться и спокойно все проголосовать. Более того, легитимность таких голосований была бы 100%. Хотел бы напомнить, каким образом принимались изменения в Конституцию в 2004 году. Тогда было голосование скопом, в отдельной части зала, кто поднимал одну руку, а кто две. Тем не меньше изменения в Конституцию потом были приняты и проголосованы. Если бы была настойчивость у спикера парламента, то все бы уже было готово. Вместо того чтобы заниматься моралистикой и призывать к прекращению блокирования, Литвин мог бы собрать депутатов в другой части зала, взять микрофон и проголосовать любые решения.



Кстати, вчера был заветирован закон о референдуме, который в свое время голосовала ПР и БЮТ. Уже пошли слухи, что вето будет преодолено, идут переговоры между ПР и БЮТ?



Со мной такие переговоры никто не ведет и не вел. Знаете, когда парламент принимает какой-нибудь закон, а потом появляется вето Президента, то это обязанность Верховной Рады вести соответствующие переговоры на предмет преодоления вето. В случае если профильный комитет парламента не будет рекомендовать в какой-либо части удовлетворить предложения Президента. Почему сразу заходит речь о преодолении вето. Если предложения Президента удовлетворят, то нужно будет не 300 голосов, а 226.



На ваш взгляд, на следующей неделе в парламенте будет какая-нибудь работа, какие-нибудь решения примут в сессионном зале?



Если говорить откровенно, то я не думаю, что в ближайшее время вопрос блокирования будет решен. Тут действует какая-то политическая целесообразность и те люди, которые приняли решение о блокировании парламента, должны для себя выяснить, продолжать дальше этот абсурд, или прекратить. Когда они выяснят, что дальнейшие действия по блокированию парламента являются бессмысленными, то в тот же день парламент будет разблокирован. Думаю, мы бы тогда могли с достоинством закончить эту сессию.



Ссылка некоторых регионалов на то, что блокирование парламента полностью поддерживается какими-то избирателями в определенных регионах Украины, мне кажется бессмысленным. Людям это вообще вряд ли может быть интересным. Людям намного интереснее чувствовать, что их жизнь улучшается и в Верховной Раде и власти что-то делают для них.



Регионалы говорили, что могут собрать во вторник внеочередное пленарное заседание, а у вас в этот день юбилейный съезд БЮТ. Если вдруг будет заседание во вторник, вы на него пойдете?



Если руководитель БЮТ скажет, что мы должны идти на пленарное заседание, то мы туда пойдем. Если скажут идти на съезд, то мы пойдем на съезд. Но в любом случае, решение по этому поводу будет принято исходя из интересов народа.