Названы версии убийства луганского депутата

{1-} Мотивом убийства депутата в Луганской области могло быть криминальное прошлое или личная месть, передает ТСН.

Напомним, как сообщал «Главред», 10 октября тело Ивана Синькова было обнаружено во дворе его дома в Сватово с разбитой головой.

Тело нашла домработница, которая и вызвала милицию.

«Смерть наступила в результате множественных ударов тупым предметом по голове, открытой черепно-мозговой травмы», - заявил глава районной милиции Сергей Лукашов.

Недалеко от дома, где жил погибший, находится склад строительных материалов. По неофициальной информации, орудием убийства стал кирпичом или кусок шлакоблока.

Отметим, что погибший избирался депутатом городского совета четыре созыва подряд.

«Хороший человек был. Он дорогу у нас заасфальтировал, людям помогал, свет проводил и реку почистил», - рассказал сосед убитого Владимир Ковалев.

Никаких версий милиция пока не разглашает, при этом политическую деятельностью погибшего они считают маловероятным мотивом.

При этом убитый был также и бизнесменом – ему принадлежали несколько автозаправок, торговый центр и магазины. Однако и в этой сфере, по словам местных жителей, сильных конкурентов у него не было.

По неофициальной версии, убийство может быть отголоском криминального прошлого депутата или личной местью.

«Он был острого нрава человеком. За его плечами много было в жизни, в частности, он привлекался к уголовной ответственности. Бытовые отношения, может быть, месть, сведение счетов или просто ограбление», - заявил мэр Сватово Евгений Рыбалко.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство».

фото: donbass.ua

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