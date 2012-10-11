В Петербурге начинается суд над Мадонной

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В Петербурге Московский районный суд 11 октября начнет рассмотрение иска к Мадонне и организаторам ее концерта.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Заседание назначено на 14:00 (13:00 по Киеву – прим.ред.). Ожидается, что на первом заседании суд будет вести подготовку к разбирательству, задавать вопросы по существу сторонам, оценивать достаточность доказательств», - заявил адвокат истцов Александр Почуев.

Также он заявил, что суд перевел материалы дела на английский язык и направил их представителям Мадонны.

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«Предполагаем, что будут заявлены ходатайства на проведение экспертиз», - заявил Почуев.

Напомним, как сообщал «Главред», в августе Московский районный суд Петербурга принял иск к Мадонне, организатору ее выступления и концертному залу, в котором проходило шоу.

Иск составлен Профсоюзом граждан России и рядом других общественных объединений. Заявители требуют взыскать 333 миллиона рублей (около 10 миллионов долларов – прим.ред.) с Мадонны и организаторов концерта за оскорбление чувств верующих и культурных устоев жителей города.

фото: EPA / UPG

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