Биометрические паспорта будут оформлять даже новорожденным

{1-}Закон "О едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность и специальный статус", известный как "закон о биометрике", регламентирует выдачу 15 типов документов, в которые будет встраиваться чип с записанными на нем биометрическими параметрами владельца.

Согласно закону, биометрический внутренний паспорт станет единым документом для взрослых и детей. Он заменит свидетельство о рождении и будет оформляться всем детям при их регистрации, при этом в детском паспорте, так же, как и в обычном, должно быть фото. Это неизбежно вызовет проблемы – как с фотографированием младенцев в паспортном столе, так и с дальнейшим использованием документа на протяжении 10 лет с фотографией новорожденного, сообщает Коммерсантъ-Украина.

Автор законопроекта нардеп Василий Грицак предлагает родителям ребенка, желающим актуализировать документ, прибегнуть к досрочному платному обновлению паспорта: "Они имеют полное право через три года, через пять лет поменять документ. Но мы им этого не навязываем". Примечательно, с загранпаспортами у родителей не будет возникать таких вопросов – срок действия детских паспортов для выезда за рубеж законодательно ограничен 4 годами.

Депутат не видит сложностей и в том, что после первой плановой замены (в возрасте 10 лет) документ ребенка будет продолжать действовать до двадцатилетнего возраста, хотя идентифицировать совершеннолетнего гражданина по детскому фото вряд ли удастся. "Ничего страшного. Пусть в 10 лет человек поставит в паспорте подпись. В итоге там будет его подпись, фамилия, имя. Этого достаточно (для идентификации – ред.)", подчеркнул депутат.

Закон повлияет на тех, кто одновременно пользуется двумя загранпаспортами. Автор закона также отметил: государство в будущем не станет одновременно выдавать два биометрических загранпаспорта. Вместе с тем в переходный период гражданам разрешат при получении нового паспорта с чипом сохранять ныне действующие, бесчиповые.

Однако наибольшие сложности после подписания нового закона возникнут у проживающих в Украине иностранцев. Сегодня законодательство позволяет оформлять долгосрочный и даже бессрочный вид на жительство – например, для супругов граждан Украины. Новый же закон обяжет граждан других государств ежегодно переоформлять разрешение на пребывание. "Это все поддержали (при подготовке закона – ред.), абсолютно никто против этого не выступил, – заявил Грицак, добавив, «К тому же такого дебилизма (разрешения на бессрочное проживание – ред.) нет ни в одной стране мира". Следует отметить, что в действительности бессрочный вид на жительство существует во многих странах Евросоюза.

Напомним, 2 октября 2012 Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О едином государственном демографическом реестре".

фото: Главред, maminy-sovety.ru

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