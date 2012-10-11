На Полтавщине с избирательного участка украли все веб-камеры

{1-} В Полтавской области веб-камеры, установленные на одном из избирательных участков округа №150, похитили на следующий день после их монтажа .

Об этом сообщил губернатор области Александр Удовиченко, передают «Украинские новости».

«На одном из участков Глобинского района установили комплекс видеонаблюдения, пришли на следующий день, а его украли», - заявил губернатор.

Также он подчеркнул, что власть не может обеспечить нарядами милиции все 1 200 избирательных участков области.

«Мы же не можем поставить наряд милиции охранять на каждый участок», - заявил Удовиченко.

При этом чиновник заверил, что больше таких случаев не будет, а также отметил важность обеспечения прозрачности процедуры голосования с помощью веб-камер.

Также губернатор не уточнил номера избирательного участка, на котором произошла кража.

Отметим, что этот одномандатный округ включает в себя Комсомольск, часть Автозаводского района Кременчуга, Глобинский и Кременчугский районы Полтавской области.

Как сообщал «Главред», Верховная Рада решила организовать видеонаблюдение в помещениях всех избирательных участков во время голосования.

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