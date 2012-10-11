Год со дня приговора Тимошенко: хроника событий

11 октября 2012, 11:15

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11 октября 2012 года исполняется ровно год со дня вынесения приговора по "газовому" делу Юлии Тимошенко. Судья Родион Киреев в качестве наказания приговорил экс-премьера  к 7 годам лишения свободы и штрафу в полтора миллиарда гривен. 

"Главред" предлагает вспомнить хронику событий, которые произошли с Юлией Тимошенко за прошедший год:

11 октября 2011 года - вынесение приговора в Печерском районном суде и эпопея с апелляциями, жалобами и митингами вокруг Лукьяновского СИЗО.

Юлии Тимошенко дали семь лет, все подробности приговора (ВИДЕО)

30 декабря 2011 года - этапирование в "одну из лучших" колоний Украины - Качановскую №51 под Харьковом.  

Тимошенко переведена в колонию: все подробности (ФОТО, ВИДЕО)

20 апреля 2012 года вспыхнул новый скандал: Тимошенко заявила, что ее избили тюремщики и объявила голодовку.

Избиение и голодовка Тимошенко: подробности скандала

Закончилось это переводом Юлии Владимировны в Центральную клиническую больницу №5 «Укрзалізниці», где ее регулярно посещали медики из немецкой клиники «Шарите», которые осматривали экс-премьера и давали свои рекомандации по ее лечению. Перевод в больницу состоялся 21 мая 2012 года.

Однако и во время лечения в больнице Тимошенко сопровождают скандалы: экс-премьер отказалась сдавать кровь украинским врачам, требует регулярного посещения соратниками и зарубежными политиками.

Выступая против запрета на свидания с политическими союзниками, Тимошенко ложилась на бетонный пол в камере, где провела, по некоторым данным, до четырех часов.

Тюремщики опубликовали видео бунта Тимошенко в больнице

Отметим, что Тимошенко обращалась к администрации колонии с просьбой разрешить ей свидание с коллегами, а когда ей было отказано - улеглась на бетонном полу больницы.

Тимошенко устроила протест в больнице: легла на пол у дверей палаты

Кроме того, пока Юлия Владимировна находилась за решеткой, из Украины выехал ее муж Александр Тимошенко, который получил статус беженца в Чехии.

Против экс-премьера выступил и экс-майор Государственной службы охраны Николай Мельниченко - он заявил, что убийство депутата Евгения Щербаня заказал тогдашний премьер Павел Лазаренко, а услуги киллера оплатила, в частности, Тимошенко.

Мельниченко связал Тимошенко с убийством Щербаня: новые подробности скандала

Отметим также, что в настоящее время Юлию Тимошенко судят по еще одному обвинению: в уклонении от уплаты налогов корпорации ЕЭСУ, которой она управляла.  

Резолюция США по Тимошенко: шекспировские страсти

В завершение отметим, что представители США и Европы в своих резолюциях требуют освободить Тимошенко и дать ей возможность участвовать в выборах.

фото: Главред, tymoshenko.ua, president.lt

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