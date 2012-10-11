Суд перенес апелляцию на выплату долга ЕЭСУ почти на две недели

{1-}Апелляционный хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на решение о выплате Кабмином Минобороны РФ более 3,1 млрд грн (около $390 млн) долга ЕЭСУ на 22 октября. Заседание начнется 22-го в 9:15, сообщает Интерфакс-Украина.

Перерыв в заседании суда, по словам председательствующего судьи Виктора Шапрана, объявлен для дополнительного изучения материалов дела.

Что касается заявленных представителем корпорации ЕЭСУ Александром Ковальчуком ходатайств об истребовании ряда документов у Минфинов РФ и Украины, у Минобороны РФ, то суд отказал в их удовлетворении.

По словам Ковальчука, заявление относительно прекращения производства по делу с учетом сроков давности, а также заявление о признании недопустимыми доказательств по делу будут рассмотрены судом во время вынесения постановления.

Напомним, Минобороны РФ обратилось в Хозсуд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ.

Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица.

Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

Представители Кабмина Украины на заседании суда указывали на истечение срока исковой давности, а также утверждали, что никаких госгарантий по обязательствам ЕЭСУ не было.

19 сентября текущего года хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

25 сентября правительство обжаловало данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Жалобы объединены в одно производство.

Фото: РБК

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