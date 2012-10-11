Реконструкция ЦУМа получила зеленый свет в столичной горадминистрации

Проект «Реконструкция ЦУМа с реставрацией главных фасадов» компании ЭСТА Холдинг был рассмотрен на Консультационном совете при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА и позитивно оценен большинством участников Совета. Об этом сообщает пресс-служба ЭСТА Холдинга.

Согласно представленному проекту, исторический фасад здания будет сохранен в неизмененном виде.

«Мы услышали мнение экспертов и киевлян и поэтому пересмотрели первоначальный проект - говорит Максим Громадцов, исполнительный директор компании ЭСТА Холдинг. - Мы хотим обновить центральный универмаг столицы и при этом сохранить и усилить его значение для Киева. Именно поэтому мы стараемся сделать проект максимально открытым».

В данный момент в ЦУМе проводятся подготовительные работы, идет работа по организации будущей строительной площадки, в том числе подготовка к установке забора и очистка территории.

Для общения с киевлянами была открыта горячая линия проекта, которая предоставляет информационно-справочные услуги о процессе реконструкции, а также информационный сайт www.tsumproject.com .

Напомним, киевский ЦУМ вошёл в состав Группы ЭСТА в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания. Обновленный ЦУМ должен открыть свои двери весной 2015-го года. Бюджет реконструкции составляет порядка $100 млн.

Ранее отмечалось, что в ЦУМе будут представлены демократичные бренды, рассчитанные на широкую покупательскую аудиторию.

«Есть большое количество брендов демократического плана, которые в Европе и даже в России определяют рынок, а у нас, к сожалению, такой бренд на рынке только один – это Zara. В Европе есть компании, такие, как Uniqlo, которые продают огромное количество достаточно недорогой одежды и создают огромный поток посетителей. До этого в Украину они не приходили, у них не было для этого серьезной площадки, какой после реконструкции может стать ЦУМ», - сообщал Максим Громадцов.

Здание киевского ЦУМа было открыто в 1939 году. Его проект разрабатывали московские архитекторы - Д. Фридман и Л. Мецоян.

Компания Эста Холдинг - управляющая Компания Группы ЭСТА, холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой и гостиничной недвижимости.