Деятельность руководства сборной по легкой атлетике стоила 1,5 миллиона - СМИ

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины проводит проверку материалов, собранных специальной комиссией при расследовании фактов правонарушений в сборной команде Украины по легкой атлетике при подготовке спортсменов к Олимпийским играм в Лондоне. Об этом, ссылаясь на слова главы Государственной службы молодежи и спорта Равиля Сафиуллина, сообщает издание «Факты и комментарии».

«На последний предолимпийский сбор в Кисловодске Госслужба выделила 68 тысяч долларов. Из них расходы на сумму в 21 тысяу оказались не подтверждены документально», - цитирует издание главу Госслужбы.

По его словам, в период с апреля 2011-го по июль 2012 года в Кисловодске было проведено 12 сборов. Но в ответе на запрос Госслужбы российская сторона сообщила: ни один из сборов не был проведен в тех условиях, о которых говорилось в отчете тренеров и фунционеров сборной команды по легкой атлетике.

«Наши легкоатлеты в Кисловодске снимали жилье в частном секторе и тренировались непонятно где. Всего же поступило подтверждение фальсификации отчетных финансовых документов на сумму 1 миллион 315 тысяч гривен. Не знаю, как назвать «изобретательность» Степанцова (старший тренер национальной команды – ред.) и отношение к ней руководства сборной», - рассказал изданию Равиль Сафиуллин.

«Факты» напоминают, что на неудовлетворительные условия подготовки к соревнованиям в Госслужбу в сентябре пожаловалась 68 спортсменов и тренеров, 25 из которых участвовали в лондонской Олимпиаде. Впрочем, глава ФЛАУ Валерий Борзов отверг обвинения в свой адрес и заявив, что причина всех бед - недостаточное финансирование со стороны государства. Тем не менее, Госслужба досрочно расторгла контракты с главным тренером сборной, вице-президентом ФЛАУ Александром Апайчевым и государственным тренером, первым вице-президентом ФЛАУ Валерием Александровым.

«Константин Степанцов в настоящее время находится на больничном, поэтому решение по нему будет принято после его ознакомления с актом комиссии и предоставлением объяснений. Также уточняются некоторые факты в отношении начальника национальной команды Руслана Руссу», - отметил изданию глава Госсслужбы и уточнил, что материалы расследования комиссии переданы в Главное управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Издание также сообщает, что вопрос о пребывании Валерия Борзова на должности президента ФЛАУ решится после выборов нового главы, намеченных на 8 ноября.

«Мы не вмешиваемся в дела федерации, но закрывать глаза на обиды спортсменов не намерены, - ответил Равиль Сафиуллин на заявления известного в прошлом спортсмена о давлении на Федерацию. - Если мы хотим, чтобы наши спортсмены добивались результатов, в тренерском составе должны быть те, кто находит с ними