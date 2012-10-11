Третьяков: оппозиция должна дать альтернативу политике оккупационной власти

{1-} Данные последних соцопросов показывают, что демократическими силами взята очередная планка – совместный рейтинг электоральной поддержки партии «УДАР» и ОО «Батькивщына» сравнялся с совместным рейтингом ПР и КПУ. Об этом в интервью журналистам заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков.

По его мнению, победа будет за оппозиционными силами, поскольку есть еще ресурс в виде большого количества неопределившихся. «Оппозиция может привлечь колеблющегося избирателя, если даст четкий сигнал, что изменится к лучшему после победы демократических сил. Нужна презентация совместного плана действий оппозиции после 28 октября», - сказал, в частности, Александр Третьяков.

Как отмечает политик, оппозиции нужна программа, альтернативная политике оккупационной власти ПР. «Это должен быть план, приоритетами которого станут социальные программы для чернобыльцев, инвалидов, пенсионеров, отмена пенсионной реформы, запрет на свободную продажу земли до принятия необходимого законодательства», - заявил Третьяков.

Отдельным пунктом такой программы политик видит предложения оппозиции по Киеву, в которых главной темой будут выборы мэра столицы в два тура и запрет на повышение тарифов чаще, чем раз в год.

Александр Третьяков также выразил уверенность, что ресурс для роста рейтингов Партии регионов и коммунистов «практически исчерпан».

Как сообщали СМИ, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение - Украина», в Верховную Раду проходят 4 партии: ПР - 19,7% респондентов; УДАР - 16,1%; «Батьківщина» - 11,1%; КПУ - 7,9%.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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