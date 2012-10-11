Милиция предложила журналисту «1+1» самому искать своих обидчиков

{1-} Милиция предложила журналисту «1+1» Дмитрию Волкову самостоятельно вести расследование нападения на него.

Об этом заявил сам потерпевший, который был избит после расследования ситуации с земельными участками в Вышгороде дляпрограммы "Гроші", передает ТСН.

На следующий день после нападения вокруг этого дела возник серьезный резонанс. Дело сразу взял на контроль министр внутренних дел.

Однако уже на следующий день накал страстей резко снизился. Милиция берется за раскрытие нападения на журналиста по статье «хулиганство».

При этом все эксперты уверены, что Уголовный кодекс квалифицирует подобные действия по-другому: в статье 171 «препятствование журналистской деятельности».

Журналисты нарисовали фоторобот нападающего и раздобыли видео, где Дмитрий Волков опознал мужчину, очень похожего на своего обидчика.

Видео милиция приобщила к делу.

Сразу же после этого следователи предлагают журналистам самим расклеить фото подозреваемого по Вышгороду и взять официальные объяснения у верзил, которые присутствовали на тех собраниях.

Напомним, 26 сентября в 9 вечера Дмитрий Волков вышел с работы и заметил, что двое неизвестных начали за ним следить и повели к дому.

Уже возле собственного подъезда его окружили и сказали: «В Вышгород больше не ездишь», на что он ответил, что «подумает».

После этого журналист получил один удар – сильный и поставленный. Волков потерял сознание. Как результат, у журналиста «Грошей» серьезное сотрясение мозга и повреждена челюсть.

Канал «1+1» пообещал миллион гривен за помощь в раскрытии нападения на своего журналиста.

Фото, видео: ТСН

Новости по теме:

"1+1" обещает миллион гривен за помощь в раскрытии нападения на журналиста

Сегодня в программе «Гроші» - расследование, за которое избили журналиста

Охраники киевского супермаркета скрутили руки журналисту

После убийства в "Караване" милиция проверяет охранные фирмы