Врачи не нашли у Луценко страшных болезней

{1-} Бывший глава МВД Юрий Луценко прошел обследование в областной больнице Чернигова.

Об этом сообщили в Пенитенциарной службе.

«11 октября осужденный Луценко был обследован в Черниговской областной клинической больнице в соответствии с рекомендациями комиссии врачей от 2 октября», - заявили тюремщики.

По предварительному заключению врачей, заболеваний, требующих стационарное лечение Луценко, не обнаружено.

Состояние здоровья Луценко медики назвали удовлетворительным.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее жена Луценко, Ирина заявила, что экс-министр страдает рядом тяжелых заболеваний, среди которых цирроз и гепатит, а также постоянно жалуется на страшные головные боли.

Фото: tsn.ua

Новости по теме:

У Луценко найдены несовместимые с тюрьмой болезни – адвокаты

Луценко в колонии не спит несколько ночей, у него онемела рука

Опубликован список болезней Луценко: печень, давление и многое другое

Здоровье позволяет Луценко сидеть за решеткой - тюремщики

Луценко может выйти из тюрьмы инвалидом - жена