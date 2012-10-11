Врачи не нашли у Луценко страшных болезней

{1-} Бывший глава МВД Юрий Луценко прошел обследование в областной больнице Чернигова.
Об этом сообщили в Пенитенциарной службе.
«11 октября осужденный Луценко был обследован в Черниговской областной клинической больнице в соответствии с рекомендациями комиссии врачей от 2 октября», - заявили тюремщики.
По предварительному заключению врачей, заболеваний, требующих стационарное лечение Луценко, не обнаружено.
Состояние здоровья Луценко медики назвали удовлетворительным.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее жена Луценко, Ирина заявила, что экс-министр страдает рядом тяжелых заболеваний, среди которых цирроз и гепатит, а также постоянно жалуется на страшные головные боли.
Фото: tsn.ua
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