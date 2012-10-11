Азаров пригрозил России: мы у вас ничего покупать не будем

{1-}Россия рискует потерять Украину как своего крупнейшего покупателя газа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы в своих переговорах с российскими партнерами говорим им прямо: подумайте, вы сейчас получаете временную выгоду от того предательского соглашения, которое было подписано (в 2009 году - ред). Но это временная выгода, потому что вы теряете крупнейшего покупателя вашего газа. Рано или поздно наступит момент, когда мы вообще у вас ничего покупать не будем по такой цене", - сказал он, выступая на встрече с представителями Днепропетровской областной ассоциации органов местного самоуправления в Кривом Роге в четверг.

"Для чего вы ставите нас в такое трудное положение и получаете эти временные выгоды? Заставляете нас нести колоссальные затраты на разведку и добычу своих собственных месторождений газа и нефти, на переход на энергосберегающие технологии. Это, конечно, давно назревшее мероприятие, но его можно было сдвинуть во времени и не концентрировать сейчас ресурсы на это. Рано или поздно, мы, конечно, эту проблему решим", - добавил премьер.

По словам Азарова, цена на газ определяет конъюнктуру украинско-российских отношений, но если смотреть в их перспективу, они должны быть "на сотни лет вперед партнерскими, дружескими и для нас это - стратегия".

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, премьер Николай Азаров заявил, что Украина, покупая российский газ по действующим контрактам, за год платит на 5 млрд долл. больше его рыночной цены.

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